Ucrania condena a cadena perpetua a un soldado ruso que mató a un prisionero de guerra

1 minuto

Kiev, 6 nov (EFE).- Un tribunal de la ciudad ucraniana de Zaporiyia (sureste) ha condenado a cadena perpetua al militar ruso Dimitri Kurashov, al hallarle culpable de matar en enero de 2024 a un soldado ucraniano que se había rendido.

Según ha establecido el tribunal, la víctima estaba de rodillas y con las manos levantadas en el momento en que le disparó Kurashov a escasa distancia con un fusil de asalto de tipo Kaláshnikov.

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Kurashov, de 27 años, ya había cumplido condena en Rusia por un robo y se había alistado en noviembre de 2023 en el ejército ruso a cambio de la amnistía.

Fue capturado el mismo día de los hechos en la localidad de Priyutne.

«Es la primera sentencia en la historia de Ucrania en la que un ocupante recibe esta condena precisamente por disparar a un soldado de las Fuerzas de Defensa», precisó el SBU.

Kurashov puede apelar su sentencia y tiene derecho a ser incluido en los intercambios de prisioneros de guerra que Rusia y Ucrania llevan a cabo periódicamente.

Kiev dice haber documentado decenas de ejecuciones de soldados ucranianos desarmados que se habían rendido. Algunas de estas ejecuciones fueron grabadas en vídeos que se han publicado en redes sociales. EFE

mg/cph/fpa