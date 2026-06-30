Ucrania informa de ataques a dos puentes importantes para Rusia en Zaporiyia y Crimea

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Berlín, 30 jun (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este martes del ataque a dos puentes estratégicos para el ejército ruso, uno en la zona de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia y otro en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, además de ataques contra otros objetivos militares rusos.

«El 29 de junio y en la noche al 30 de junio, en el marco de la reducción del potencial militar y económico del agresor ruso, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania infligieron daños a una serie de instalaciones importantes del enemigo», señala el comunicado publicado en Telegram.

Se trata de un puente de carretera en la zona de Azovske, en la región de Zaporiyia, y de un puente ferroviario en las inmediaciones de Ichki, en Crimea, precisa, y añade que las fuerzas rusas utilizan estas infraestructuras para el traslado de efectivos, armamento, municiones y medios logísticos.

El Estado Mayor ucraniano agrega que se están precisando los resultados de estos ataques.

Además, las fuerzas ucranianas atacaron puestos de mando y control de drones del enemigo en la región rusa de Bélgorod y en la región ucraniana ocupada de Donetsk, así como en la de Zaporiyia.

También atacaron un puesto de mando y observación de los ocupantes en Donetsk.

Por otra parte, el Estado Mayor informó de los resultados del ataque el pasado domingo contra una refinería de la empresa Slaviansk ECO en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, y confirmó la destrucción de cuatro depósitos con un volumen total de 35.000 m³ y daños en otros nueve depósitos con un volumen total de 30.000 m³, así como en un a unidad de refinamiento de petróleo. EFE

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