Ucrania neutraliza 84 drones rusos sobre varias de sus regiones

Kiev, 2 mar (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania 84 del total de 94 drones lanzados por Rusia, según el parte de este lunes de la Fuerza Aérea ucraniana.

Otros diez drones que no pudieron ser interceptados impactaron en cuatro localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Los restos de algunos de los drones interceptados cayeron en otras dos localizaciones.

Varios drones rusos continuaban sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó este balance.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia en ocasiones acompañados de misiles. EFE

