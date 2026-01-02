Ucrania nombra al jefe de la inteligencia como responsable de la oficina presidencial

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, nombró el viernes al jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budánov, nuevo jefe de su oficina, tras la renuncia de su principal asesor en noviembre por un caso de corrupción.

Budánov, de 39 años, es conocido por estar vinculado a una serie de complejas y audaces operaciones contra Rusia desde que empezó la guerra en 2022.

«Mantuve una reunión con Kirilo Budánov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania», declaró Zelenski en las redes sociales.

El nombramiento llega después de que Zelenski anunciara el miércoles que un acuerdo mediado por Estados Unidos para poner fin al conflicto está listo «al 90%».

«Ucrania necesita centrarse más en las cuestiones de seguridad, en el desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania», afirmó el presidente, asegurando que Budánov «cuenta con experiencia especializada en estas áreas y la fortaleza necesaria para obtener resultados».

Budánov reemplazará a Andrii Yermak, quien dimitió en noviembre después de que se registrara su domicilio como parte de una investigación por corrupción.

Yermak fue el principal aliado de Zelenski, pero también una figura polémica en Kiev, donde sus opositores afirman que había acaparado poder controlando el acceso al presidente y marginando las voces críticas.

Conocido en los medios ucranianos como el hombre «sin sonrisa», Budánov, de 39 años, reveló poco sobre sus orígenes o su vida personal y mantiene un perfil bajo.

Sin embargo se le atribuyen algunos de los ataques más audaces dentro de Rusia y en territorio ucraniano ocupado, incluida una explosión en el puente de Crimea, construido por Rusia, en 2022.

Considerado una leyenda entre los ucranianos pero un criminal buscado en Rusia, el veterano de combate tendrá ahora un acceso sin precedentes a Zelenski y estará al mando de la presidencia, perspectiva que Moscú podría encontrar inquietante.

«Seguiremos haciendo nuestro trabajo: derrotar al enemigo, defender a Ucrania y trabajar para lograr una paz justa», declaró Budánov tras aceptar el nombramiento.

El conflicto que empezó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania es el más mortífero en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial y ha causado decenas de miles de muertos.

