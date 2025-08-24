The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania reivindica ataque con drones contra terminal de gas rusa en el Golfo de Finlandia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 24 ago (EFE).- El ataque con drones contra instalaciones en el puerto ruso de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia, que se produjo en la madrugada de este domingo, ha sido reivindicado por fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), según informó la agencia Ukrinform.

El objetivo fue una terminal de Novatek, el mayor productor de gas natural licuado de Rusia.

«A través de esta terminal, Rusia comercia con crudo y gas con la ayuda de la ‘flota fantasma’. Las sanciones por medio de drones del SBU reducen el influjo de divisas extranjeras que Rusia necesita para librar la guerra», afirmó una fuente del SBU a Ukrinform.

El puerto de Ust-Lugá, en la región rusa de Leningrado y a 900 kilómetros de la frontera con Ucrania, ya había sido blanco de un ataque similar en el 4 de enero este año, destacó Ukrinform.

Con anterioridad, el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, había anunciado en su cuenta de Telegram que en la noche pasada fueron derribados una decena de drones que pretendían atacar una terminal de Novatek.

La caída de los fragmentos de los drones causó un incendio, agregó el funcionario.EFE

cph/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR