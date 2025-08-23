The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania reporta 448 ataques rusos en Zaporiya y ataques en otras regiones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 23 ago (EFE).- Las autoridades ucranianas reportaron 448 ataques rusos contra 17 asentamientos en la región de Zaporiya así como ataques en otras regiones del país que produjeron daños materiales y dejaron varias personas heridas.

Según dijo en Telegram el jefe de la administración militar de Zaporiya, Ivan Fedorov, hubo ataques aéreos, ataques con drones y bombardeos con misiles y se recibieron 37 informes sobre la destrucción de apartamentos, casas, edificios agrícolas e infraestructura. .

En la región de Jersón, el pasado 22 de agosto, 16 civiles resultaron heridos debido a la agresión rusa, según la administración militar de la zona.

Los rusos atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como barrios residenciales de asentamientos en la región. 11 casas particulares resultaron dañadas.

Los ocupantes también dañaron un oleducto, un garaje privado y automóviles.

En Kyiv se declaró una alerta aérea debido a la amenaza de ataques con vehículos aéreos no tripulados pero esta se levantó esta madrugada después de 32 minutos.

Hubo también ataques con drones durante la noche en Konotip y en Kramatorsk, en la región de Donetsk, donde tres personas resultaron heridas, informaron las autoridades militares en Facebook.EFE

rz/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR