Ucrania rinde un último homenaje a una periodista fallecida en las cárceles rusas

afp_tickers

4 minutos

En el silencio de la catedral de Kiev, periodistas filman un féretro negro. Pero una vez que las cámaras se apagan algunos rompen a llorar por su compañera Victoria Roshchyna, periodista ucraniana muerta en cautiverio en Rusia en 2024.

La joven, de 27 años, desapareció durante un reportaje en agosto de 2023 en la región meridional de Zaporiyia, territorio parcialmente ocupado por Moscú desde hace tres años, tras la invasión de Ucrania.

Un año después llamó a sus padres desde una prisión rusa, único contacto con ellos.

En octubre de 2024 recibieron una carta del Ministerio ruso de Defensa en la que se indicaba que había fallecido el 19 de septiembre.

Ante el centenar de personas reunidas, la voz del sacerdote resuena con fuerza. «Lo más importante en el periodismo es contar la verdad», proclama. «Y ellos no aman la verdad», afirma refiriéndose a los rusos.

Victoria colaboraba con varios medios ucranianos e internacionales. Su muerte provocó la indignación de la Unión Europea y de numerosas oenegés defensoras de los derechos humanos.

Durante la oración fúnebre, su padre Volodimir fija sus ojos enrojecidos en el ataúd cubierto de flores. Su hermana, en cambio, prefiere mirar al horizonte. No se sueltan la mano durante toda la ceremonia.

A su alrededor un muro de cámaras entre las cuales los allegados, llorando, intentan vislumbrar el retrato de la fallecida. En la foto, una mujer rubia, con los brazos cruzados, muestra una expresión decidida.

«Nunca elegía temas fáciles, populares o mediáticos», recuerda Angelina Kariakina, jefa de redacción de Hromadske, medio ucraniano para el que Victoria trabajó.

Las amenazas «no representaban un obstáculo para ella», precisa su antigua colega. «Repetía muy a menudo», incluso en cautiverio, «‘soy periodista, no tienen derecho a impedirme, prohibirme nada, ni arrestarme'».

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Victoria fue detenida en Energodar, donde se encuentra la central nuclear de Zaporiyia, antes de ser trasladada a finales de 2023 al centro de detención preventiva Nº2 de Taganrog, en el suroeste de Rusia, descrito por Human Rights Watch como «un infierno en la tierra».

Victoria habría muerto durante un traslado desde esta prisión, pero las autoridades rusas no proporcionaron ninguna confirmación ni información.

Según los medios ucranianos, había iniciado una huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de detención. Su estado se deterioró progresivamente y las autoridades le negaron en varias ocasiones el acceso a atención médica.

– Torturas sistemáticas –

Aunque es habitual que el féretro esté abierto durante la ceremonia, el de Victoria permanece cerrado.

Una investigación del colectivo Forbidden Stories revela que sus restos, repatriados a Ucrania en mayo, presentaban signos de tortura y que le habían extraído algunos órganos, entre ellos los ojos y parte del cerebro.

La periodista había sido «sometida a torturas sistemáticas, golpes, humillaciones, amenazas, severas restricciones en el acceso a la atención médica, al agua potable y los alimentos», así como a «castigos corporales y presiones psicológicas», según la fiscalía general de Ucrania.

La fiscalía anunció el jueves que había abierto una investigación contra el director del centro de detención, aunque este no se encuentra en Ucrania. Se enfrenta a una pena de hasta «12 años de prisión», según la misma fuente.

En un discurso que resuena en la ceremonia, Taras Ilkiv, de 36 años, redactor jefe de Radio Liberty, rinde homenaje al «trabajo histórico» de Victoria, que «nadie más es capaz de realizar».

«Las personas que viven en los territorios ocupados, en Mariúpol, en Berdiansk, en Jersón», Victoria «creía como nadie que son nuestros conciudadanos», dice con la voz quebrada.

bur-fv/mby/emp/mab-es/eg