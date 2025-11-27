Ucrania sigue eliminando infiltrados rusos en la ciudad de Pokrovsk, según Kiev

1 minuto

Kiev, 27 nov (EFE).- Las fuerzas ucranianas limpiaron, durante los últimos siete días, de infiltrados rusos más de 11 kilómetros cuadrados de la ciudad de Pokrovsk, según declaró tras una visita a esa parte del frente de Donetsk el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.

“Nuestra tarea sigue siendo la misma: defender las posiciones ucranianas, detectar y destruir el máximo número posible de personas y equipamiento de los ocupantes rusos, bloquear su logística y contrarrestar de forma efectivo al enemigo en el aire”, dijo Sirski en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El jefe del Ejército ucraniano agregó que sus tropas mantienen las rutas logísticas existentes y trabajan para abrir nuevas vías de suministros y evacuaciones.

El mapa de la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState muestra que una parte sustancial de la ciudad de Pokrovsk ha sido tomada por las fuerzas rusas. Otras zonas del municipio siguen controladas por Ucrania y en otras se libran combates.

Rusia trata de tomar Pokrovsk infiltrando a través de las líneas ucranianas a pequeños grupos de infantería. Las tropas rusas intentan además rodear desde fuera a las ucranianas que defienden Pokrovsk y la vecina Mirnograd. EFE

mg/pddp