Ucrania y EEUU concluyen diálogo en Ginebra mientras Rusia dice que no hay fecha límite para acuerdo

Representantes de Ucrania y Estados Unidos mantuvieron este jueves una ronda de diálogo en Ginebra para avanzar hacia el fin del conflicto después de que Rusia afirmara que no tiene «fechas límites» para alcanzar un acuerdo.

Negociadores rusos y ucranianos viajaron a Ginebra para mantener conversaciones por separado con funcionarios estadounidenses como parte del tenso proceso de negociación impulsado por Donald Trump para poner fin a más de cuatro años de conflicto.

Un reportero de AFP vio a la delegación estadounidense salir del Hotel des Bergues, donde tuvieron lugar las conversaciones. La agencia suiza ATS-Keystone distribuyó una fotografía que mostraba al negociador ucraniano, Rustem Umiérov, al salir del edificio.

Umiérov había informado del inicio de la reunión con los emisarios de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, centrada en temas económicos de la posguerra y en «los preparativos para la próxima ronda de negociaciones trilaterales con la participación de la parte rusa».

Varias rondas de diálogos no han logrado cerrar un acuerdo para poner fin al peor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y heridos, millones de ucranianos refugiados en el extranjero y destrucción masiva.

Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, quiere el control total de la región ucraniana de Donetsk, en el este, una exigencia que Kiev descarta por considerarlas equivalentes a una capitulación.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró este jueves que su país no tiene «fechas límites» para un acuerdo.

«No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo», zanjó el canciller, citado por las agencias de noticias estatales rusas.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también dijo que es demasiado pronto para hacer «pronósticos».

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho en repetidas ocasiones que es necesaria una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, para acordar los puntos clave.

Peskov repitió el jueves que Moscú no aceptará una cumbre presidencial hasta el final de las negociaciones, y solo para firmar un acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores.

El asesor económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, también tiene previsto reunirse con Witkoff y Kushner en Ginebra, según una fuente citada el miércoles por la agencia estatal rusa Tass, pero no hay indicios de que vaya a tener contactos con la delegación ucraniana.

– Bombardeos rusos antes de las conversaciones –

La reunión en Suiza fue precedida por una nueva noche de ataques rusos en Ucrania y por un canje de restos de militares caídos en combate.

Rusia anunció haber entregado mil cuerpos de soldados ucranianos a Kiev, a cambio de los restos de 35 militares rusos.

Moscú disparó alrededor de 420 drones y 39 misiles contra su vecino, causando decenas de heridos, incluidos niños, anunció Zelenski en X.

La mayoría de los misiles fueron interceptados, pero causaron daños a infraestructuras cruciales y edificios residenciales en ocho regiones, precisó.

En Kiev, los periodistas de la AFP escucharon explosiones en plena noche, durante el ataque aéreo ruso.

El miércoles por la noche, Zelenski y Trump conversaron durante 30 minutos por teléfono sobre el encuentro de Ginebra y los preparativos de nuevas discusiones trilaterales, previstas «a principios de marzo», según el presidente ucraniano.

Las conversaciones, basadas en un plan estadounidense presentado a finales del año pasado, se encuentran en un punto muerto principalmente por el destino del Donbás, la región industrial del este de Ucrania que ha sido el epicentro de los combates.

Rusia insiste en obtener el control total de la región, pero Ucrania se opone y además se niega a firmar un acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de volver a invadirla.

