Ucrania y Noruega acuerdan colaborar para producir drones a partir del próximo año

Berlín, 30 nov (EFE).- Ucrania y Noruega han firmado un documento con el que acordaron cooperar para producir drones de uso militar a partir de 2026, informó el ministro de Defensa ucraniano, Denís Shmigal.

«Ucrania y Noruega producirán juntos drones ucranianos. He firmado el documento correspondiente con el ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik», escribió en su cuenta de X Shmigal.

«El próximo paso es rápidamente lanzar una línea de producción piloto en 2026 mientras trabajamos simultáneamente en la expansión de las capacidades», abundó.

El acuerdo prevé que Ucrania comparta con Noruega su experiencia e innovación, según explicó Shmigal, mientras que Kiev sacará provecho por la «fuerte base de producción» además del sector de «investigación y desarrollo» de la nación nórdica.

«Este proyecto es un ejemplo del tipo de cooperación que estamos construyendo con nuestros socios: esta colaboración fortalece las capacidades de defensa de todos los países del mundo libre. Gracias Noruega por este apoyo», afirmó el ministro de Defensa de Ucrania.

Según el titular de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik, citado por la agencia noruega ‘NTB’, «el acuerdo facilita un mayor desarrollo y cooperación entre las industrias de drones noruega y ucraniana».

«Tras su fabricación, estos drones serán donados a Ucrania», agregó el ministro noruego. EFE

