UE felicita a Ucrania por Día de la Independencia y le desea un futuro «libre» y «juntos»

2 minutos

Bruselas, 24 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, felicitaron a los ucranianos este domingo por el Día de la Independencia y transmitieron sus deseos para una Ucrania «libre, democrática e independiente», así como dentro de la Unión Europea (UE).

«Una Ucrania libre, democrática e independiente. Por eso lucháis. Por eso nos esforzamos. Estamos con vosotros, todo el tiempo que sea necesario. Porque una Ucrania libre es una Europa libre», dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales junto a una imagen de la bandera ucraniana.

Por su parte, Costa publicó un vídeo con subtítulos en ucraniano en el que resalta que «su valentía y esperanza por la paz nos inspiran a todos. Estamos con ustedes, codo con codo. Nuestro futuro está juntos en la Unión Europea».

En sus redes sociales, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció a numerosos dignatarios extranjeros las felicitaciones recibidas por el 34º Día de la Independencia, entre ellos al Papa León XIV, al presidente de EE. UU., Donald Trump, al de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al de China, Xi Jinping, o al rey Carlos de Inglaterra.

Varios líderes europeos también extendieron sus felicitaciones, como el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente de Lituania, Gitanas Nausèda, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Con ocasión del Día de la Independencia llegó además a Kiev el primer ministro canadiense, Mark Carney, que en un mensaje en X afirmó que su país incrementará su apoyo a Ucrania y sus esfuerzos en pos de una paz «justa y duradera». EFE

par/amg