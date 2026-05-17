UE ve como «avance para el Estado de derecho» investidura del fiscal general en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 17 may (EFE).- La Unión Europea valoró este domingo como un «avance para el Estado de derecho» la investidura del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna, quien tomó posesión hoy para un período de cuatro años.

En un comunicado de prensa, la misión diplomática de la Unión Europea en Guatemala destacó que la llegada de García Luna a la Fiscalía «constituye un avance para el Estado de Derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos» en el país centroamericano.

De igual manera, subrayó que la nueva jefatura del Ministerio Público «representa una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización» por parte de Consuelo Porras Argueta, la exfiscal general sancionada por EE.UU. y la UE que dejó su cargo a la media noche.

Específicamente, la Unión Europea recordó que periodistas, operadores de justicia y activistas han sido perseguidos judicialmente sin probarse cargos en su contra, incluidos los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, en prisión desde hace más de un año sin proceso judicial.

Precisamente al respecto, en su primera conferencia de prensa, García Luna dijo este domingo que creará una comisión para analizar los procesos en contra de al menos 50 personas en el exilio y también de quienes han sufrido cargos sin pruebas en su contra en Guatemala durante la gestión de la exjefa del Ministerio Público.

García Luna tomó posesión en el primer minuto de este domingo, como establece la ley, sin eventos protocolarios ni recepción especial. El fiscal fue designado este mes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para un mandato de cuatro años.

«Hoy no inicia una Administración más. Hoy inicia una oportunidad para devolverle dignidad a la justicia penal guatemalteca», dijo García Luna en un comunicado a primera hora de la mañana.

Porras Argueta estuvo ocho años en el puesto, en dos períodos marcados por las sanciones internacionales por corrupción en su contra y también por la persecución judicial contra exfiscales anticorrupción, activistas y periodistas como José Rubén Zamora, Juan Luis Font y Michelle Mendoza (estos dos últimos en el exilio), entre otros. EFE

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