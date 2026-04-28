UER apoya a RTVE y manifiesta inquietud por la comisión de investigación en el Senado

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Ginebra, 28 abr (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (UER) manifestó su inquietud por la comisión de investigación que está previsto se constituya este martes en el Senado a petición del Partido Popular, mayoritario en la cámara, y aseguró que la independencia del ente «es esencial, como parte del ecosistema europeo de medios públicos».

«Cualquier politización supone una amenaza directa al acceso democrático a un periodismo fiable en un contexto de aumento de la desinformación y la información errónea, y es contraria a la Ley Europea de Libertad de los Medios», destacó en un comunicado la UER, de la que forma parte RTVE junto a otros 67 miembros de 56 países.

La UER, organizadora del famoso festival de Eurovisión, subrayó que valora positivamente la existencia de mecanismos de control y equilibrio, pero matizó que «los sistemas de supervisión ya existentes obligan a RTVE a ser transparente y a rendir cuentas ante la opinión pública». EFE

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