Ultraderechista AfD roza el 20 % a una semana de comicios en Renania-Palatinado

3 minutos

Berlín, 13 mar (EFE).- La ultraderechista Alternativa para Alemania roza el 20 % en intención de voto a poco más de una semana de las elecciones regionales en el estado federado occidental de Renania-Palatinado y duplica así con creces sus resultados de hace cinco años, mientras la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller, Friedrich Merz, se coloca en primer lugar con una ligera ventaja sobre los socialdemócratas, que pierden casi diez puntos.

Según el ‘Politbarometer’ difundido este viernes por la televisión pública ZDF, considerado uno de los sondeos más fiables del país, la CDU suma el 28 % en intención de voto, con dos puntos de ventaja sobre el Partido Socialdemócrata (SPD), con el 26 %, seguidos de AfD, con el 19 %, después de que en los comicios del pasado domingo en el estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste del país, la formación ultraderechista recibiera el 18,8 % de los apoyos.

A mucha distancia, en el cuarto lugar, se colocan Los Verdes, con el 9 % de apoyos, seguidos de La Izquierda y los Freie Wähler (Electores Libres), partido derechista de carácter regional, con el 5 %, respectivamente, según la encuesta realizada por el instituto demoscópico ‘Forschungsgruppe Wahlen’ entre el 10 y el 12 de febrero a 1.121 ciudadanos con derecho a voto seleccionados al azar.

El resto de partidos, de los cuales ninguno cuenta con al menos el 3 % de apoyos, suman conjuntamente el 8 %.

Así, el Partido Liberal (FDP), actual socio de coalición junto a Los Verdes del Gobierno regional liderado por el socialdemócrata Alexander Schweitzer, quedaría fuera del parlamento regional.

Estos resultados permitirían una coalición entre cristianodemócratas y socialdemócratas al haber descartado todos los partidos cualquier coalición matemáticamente posible con AfD.

En los comicios regionales celebrados en Renania-Palatinado hace cinco años, el SPD obtuvo el 35,7 % de los votos, mientras la CDU sumó el 27,7 %, tres décimas menos de lo que le augura el ‘Politbarometer’.

Los Verdes sumaron en los comicios de 2021 el 9,3 % de apoyos, seguidos de AfD, con el 8,3 %; los liberales, con el 5,5 % y los Freie Wähler, con el 5,4 %, mientras La Izquierda no logró acceder a la cámara regional, al obtener tan solo el 2,5 % de apoyos.

De las posibles coaliciones presentadas a valoración, ninguna opción recibe más aprobación que rechazo.

La variante menos negativa sería la de un gobierno entre la CDU y el SPD liderado por los conservadores, con un 36 % a favor, frente a un 45 % en contra, seguida de la misma constelación, pero liderada por los socialdemócratas, con el 35 % a favor, frente a un 48 % en contra.

Sólo el 17 % de los encuestados estaría a favor de una coalición entre la CDU y la AfD, frente aun 74 % en contra.

El candidato preferido a jefe del Gobierno de Renania-Palatinado es Schweitzer, jefe de Gobierno desde julio de 2024, después de que la anterior primera ministra regional, Manu Dreyer, renunciara por motivos de salud, con el 41 % de apoyos, seguido del candidato conservador, Gordon Schnieder, con el 23 %, mientras el aspirante ultraderechista, Jan Bollinger, sólo suma el 6 %.

Las elecciones regionales en Renania-Palatinado son las segundas en este año electoral en Alemania tras las celebradas el domingo pasado en Baden-Württemberg.

Celebrarán además elecciones a sus respectivos parlamentos regionales Sajonia-Anhalt, el 6 de septiembre; y Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania, el 20 de ese mismo mes. EFE

