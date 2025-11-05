Un «mafioso» Rauw Alejandro convierte a Ciudad de México en Broadway

Diego Cubillas

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- Como un ‘gangster’ neoyorquino, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro salió al escenario de Ciudad de México este martes con la misión de convertir la capital del país en el paseo de Broadway de Nueva York con el espectáculo de su gira ‘Cosa nuestra world tour’.

Eran las 21:01 hora local (03:01 GMT del miércoles) cuando, con la cara pintada como las famosas calaveras mexicanas, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz apareció tras el video de una persecución con los primeros acordes del tema ‘Punto 40’ ante las 18.000 personas que llenaron el Palacio de los Deportes y le esperaban entre gritos, aplausos y flashes.

Con una puesta en escena más propia de un musical, con la banda en los fosos laterales del escenario, un narrador y dividido en cuatro actos, Rauw bailó y cantó para contar la historia de amor que vivió en su noche mexicana.

La música, los bailarines, los músicos de la banda y sus coreografías estuvieron presentes durante más de dos horas de espectáculo en las que las pantallas mostraban las imágenes de los escenarios en los que se desarrollaba su amor.

Desde los boleros, las cumbias, la salsa y su identificable reguetón mezclado con el sonido de R&B, Alejandro recorrió todo su repertorio musical con el que ha conseguido ganar un Grammy Latino y varios nominaciones al galardón.

‘2/catorce’, ‘Diluvio’, ‘Todo de ti’ y el resto de las 38 canciones guiaron la narrativa musical y dramática del show.

Aunque esa relación está ambientada en la ciudad de Nueva York, el nacido en San Juan, Puerto Rico, recordó su tierra boricua con un bloque especial de cuatro canciones encabezada por su popular ‘Carita linda’ que acompañó con bailes, tambores y trajes tradicionales de la isla.

El concierto consiguió lo que prometió con sus primeras palabras sobre el escenario: “Vivir cómo dos culturas se hacen una sola, como cuando ‘Cosa Nuestra’ se junta con México”.

Este fue el primero de los cinco conciertos que la estrella latina dará en la capital mexicana, seguirán 5, 6, 8 y 9 de noviembre con una experiencia que va un paso más allá de lo estrictamente musical. EFE

