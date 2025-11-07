Un accidente de tráfico en el centro de Cuba deja al menos dos muertos y 18 heridos

2 minutos

La Habana, 7 nov (EFE).- Un accidente de tráfico masivo ocurrió en la madrugada de este viernes en la provincia de Cienfuegos (centro-sur de Cuba) con un saldo preliminar de dos fallecidos y 18 heridos, uno de ellos en estado grave, informaron medios estatales.

El siniestro se produjo cuando el conductor de un autobús de la empresa estatal Transtur, que cubría la ruta Guantánamo-La Habana, perdió el control del vehículo a la altura del kilómetro 183 de la Autopista Nacional, en el municipio de Aguada de Pasajeros, reportó el periódico Cinco de septiembre.

Los lesionados, entre los que se cuentan cuatro niños, reciben atención en instituciones médicas de Cienfuegos.

El informe también indicó que las autoridades están investigando los detalles del accidente.

Cuba ha registrado 502 muertes en accidentes de tráfico entre enero y agosto de 2025, lo que equivale al 80 % del total de fallecidos por esa causa en todo el año anterior.

Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial reveló el pasado octubre que en los primeros ocho meses de este año se reportaron 41 accidentes más que en el mismo periodo de 2024, con un saldo de 4.516 lesionados.

Las autoridades señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continua siendo el siniestro «más peligroso», con el 36 % del total de fallecidos.

Entre las principales causas de la accidentalidad en cuba destacan el incumplimiento de la normativa, el mal estado de las vías públicas y la antigüedad del parque automotor, con muchos vehículos de entre 40 y 70 años. EFE

rmo/jpm/lnm