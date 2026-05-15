Un accidente en el centro de Cuba deja dos personas muertos y un herido grave

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La Habana, 15 may (EFE).- Dos personas fallecidas y otra gravemente herida fue el saldo de un accidente de tráfico registrado en un tramo de la Autopista Nacional de Cuba, ubicado en la provincia Villa Clara (centro), informaron este viernes medios estatales.

En el siniestro -registrado en la tarde del jueves en el municipio Placetas- estuvo involucrado un automóvil ligero, y las autoridades investigan sus causas, según explicó una emisora de la localidad.

La mujer sobreviviente, de 51 años, presenta múltiples traumas y, por la gravedad de las lesiones, fue transferida al hospital provincial Arnaldo Milián Castro.

El pasado 4 de mayo, el vuelco de un autobús cuando transitaba la Autopista Nacional en una zona de la provincia Cienfuegos (centro) dejó 48 personas heridas, entre ellas siete niños.

En 2025 ocurrieron en Cuba 7.538 accidentes de tránsito, que provocaron 750 muertes y 6.718 lesionados, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial que señaló la incidencia del factor humano en la mayoría de esos hechos.

Las autoridades señalaron como las principales causas de esto accidentes la falta de atención al conducir el vehículo, no conceder el derecho de vía y el exceso de velocidad, que aportaron un 72 % del total de los accidentes en las vías de la isla.

La Comisión Vial también indica que siete de cada diez accidentes de tráfico generaron víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro «más peligroso».

Igualmente, el Gobierno cubano ha reconocido que el mal estado de las vías y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito. EFE

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