Un accidente masivo en el este de Cuba deja seis muertos y varios lesionados

1 minuto

La Habana, 13 ene (EFE).- Un accidente masivo de tránsito en una zona rural del este de Cuba dejó un saldo preliminar de seis fallecidos y cinco lesionados, informó este martes la prensa estatal.

El siniestro ocurrió en la tarde del lunes en la carretera Moa-Baracoa en la provincia de Holguín (este) cuando una camioneta impactó contra un triciclo, detalló la emisora local La Voz del Níquel.

Las autoridades de esa región informaron además que investigan actualmente las causas del accidente.

Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial reveló el pasado octubre que en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 5.025 accidentes en Cuba, 41 más que en igual periodo de 2024, con un saldo de 4.516 lheridos.

Las autoridades señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro “más peligroso” con el 36 % del total de fallecidos.

Entre las principales causas de la accidentalidad en Cuba destacan el incumplimiento de la normativa, el mal estado de las vías públicas y la antigüedad del parque automotor, con muchos vehículos de entre 40 y 70 años. EFE

lbp/jgb