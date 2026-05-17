Un agente federal mexicano muerto y otro herido tras enfrentamiento armado en Tamaulipas

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Ciudad de México, 17 may (EFE).- Un agente federal mexicano murió y otro resultó herido tras un enfrentamiento armado registrado este domingo en el estado fronterizo de Tamaulipas, en el noreste de México, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La autoridad indicó que los agentes, integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF), una corporación encargada de resguardar instalaciones y personal estratégico del Gobierno mexicano, fueron atacados después de que una camioneta impactara su vehículo y huyera del lugar, lo que derivó en una persecución en la ciudad de Matamoros.

La SSPC señaló que durante la movilización, los oficiales fueron agredidos a balazos por hombres armados y que posteriormente otro vehículo se sumó al ataque, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Como resultado, uno de los agentes sufrió una herida de bala en una pierna y fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica, añadió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Y abundó, sin precisar la identidad de las víctimas, que «otro integrante del SPF lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber».

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer el ataque y localizar a los responsables, mientras fuerzas de seguridad mantienen un operativo en la zona.

Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, ha sido durante años uno de los principales focos de violencia ligada al crimen organizado en México debido a disputas entre grupos criminales por rutas de tráfico de drogas, personas migrantes y combustible.

La región ha registrado recurrentes enfrentamientos armados, ataques contra fuerzas de seguridad y bloqueos de carreteras, particularmente en ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

En distintos episodios ocurridos en la última década, policías y agentes federales han sido blanco de agresiones armadas en carreteras y operativos.

En agosto de 2025, por ejemplo, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fue asesinado en Reynosa en un atentado con granadas y disparos. EFE

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