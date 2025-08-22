Un argelino, sospechoso de haber matado a 4 hombres cuyos cadáveres estaban en el río Sena

París, 22 ago (EFE).- Los investigadores sospechan que un hombre de nacionalidad argelina de 24 años, que se encuentra detenido desde el pasado miércoles, puede ser el asesino de cuatro personas cuyos cadáveres aparecieron en el Sena el día 13 poco antes de la entrada del río en París.

La emisora France Inter y el canal de televisión BFMTV revelaron este viernes las acusaciones que pesan sobre el sospechoso, del que se sabe que se encontraba en situación irregular Francia, donde llevaba tres años.

Un segundo hombre se encuentra también bajo arresto desde el jueves en esta misma investigación, que abrió la Fiscalía de Créteil tras el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida en el Sena en las proximidades del puente de la ciudad de Choisy le Roi, al sureste de París.

Los policías de la brigada fluvial acudieron a ese punto del río después de que un pasajero de un cercanías hubiera avisado porque había visto desde el tren un cuerpo. Al ir a recuperar el cadáver, encontraron otros tres en las proximidades.

Las autopsias y los exámenes con escáner han puesto en evidencia que al menos dos de ellos habían muerto asesinados. Por el momento se ha podido identificar a uno de los fallecidos de unos cuarenta años, que residía en el departamento de Val de Marne, cerca de donde fue hallado su cuerpo.

Junto a ese tramo del río hay un lugar conocido porque lo frecuentan homosexuales para mantener relaciones sexuales y a unos metros de allí hay un complejo ocupado donde vivía el principal sospechoso. EFE

