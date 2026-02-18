Un ataque armado en un parque infantil en el centro de México deja un muerto y 8 menores heridos

Un ataque armado en el estado de Guanajuato, en el centro de México, dejó una persona muerta y al menos ocho menores heridos que se encontraban en un parque con juegos, un nuevo evento violento que provocó terror entre las madres de familia y los vecinos.

El ataque se registró el martes por la noche en San Francisco del Rincón, un poblado de unos 80.000 habitantes, donde «niñas, niños y adolescentes resultaron heridos», lamentó en X la gobernadora del estado, Libia Dennise García.

Un hombre de 36 años murió durante el ataque, según las autoridades.

El gobierno del municipio de San Francisco del Rincón dijo que tres de los menores ya fueron dados de alta y cinco reciben atención médica. Añadió que todos ellos están «fuera de peligro». No se divulgó la edad de los menores.

Los impactos de las balas se pueden observar en al menos una de las casas ubicadas frente al parque, y uno de los menores de 12 años que no sufrió heridas graves tiene varias marcas de las esquirlas en la espalda, constató la AFP.

De acuerdo con testimonios de madres de familia que viven frente a ese parque, cerca de las 09:30 pm del martes (03H30 GMT – miércoles) se escucharon unas 20 detonaciones de armas de fuego, cuando muchos menores disfrutaban de los juegos infantiles.

«Estaba bañando a mi niña cuando se escucharon como unos 20 (balazos), se escucharon varios», dijo una mujer que pidió el anonimato para resguardar su seguridad.

Esta madre de familia narró que salió para saber qué había pasado. «Vi a las señoras que gritaba que sus niños, que había niños», añadió.

– La presencia de pandillas –

Esta mujer y otra vecina coincidieron en que muchas noches se juntan pandilleros en ese lugar y que la zona carece de vigilancia policial permanente.

«Con esta van cuatro veces» que hay balaceras, explicó otras de las vecinas que también pidió resguardar su identidad.

En la iglesia del lugar «les dan doctrina en la noche (a los menores) y había muchos niños» en el parque, añadió esta mujer. «Estuvo muy feo el corredero de niños».

La fiscalía del estado dijo que inició una investigación para esclarecer el asunto.

Es el segundo hecho grave de violencia en el estado de Guanajuato en menos de un mes.

A finales de enero se registró un ataque tras un partido de fútbol en la ciudad de Salamanca que dejó 11 personas muertas y 12 heridos.

Tras esa masacre, las autoridades anunciaron un nuevo operativo de fuerzas federales y estatales. El gobierno local atribuye esta ola violenta a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada.

En Guanajuato operan principalmente el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México.

Guanajuato es un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje de automotrices internacionales y numerosos atractivos turísticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en enero que la tasa de homicidios en México cayó en 2025 a su menor nivel en una década, como resultado de su estrategia de seguridad.

