Un ataque de «bandidos» en Nigeria deja 20 muertos

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Un grupo de hombres armados mató a 20 personas y robó ganado de una localidad en el centro de Nigeria, en un ataque atribuido a «bandidos», dijo el sábado una organización de fomento.

Grupos armados, a los que los habitantes locales llaman «bandidos», llevan a cabo secuestros masivos para cobrar rescate y saquean aldeas en Nigeria.

El último de estos ataques ocurrió el viernes en el central estado de Plateau, informó en un comunicado la Asociación de Desarrollo Kanam (KADA) cuando pistoleros emboscaron a soldados que hacían un patrullaje de rutina.

«En el desafortunado intercambio de disparos que siguió a la emboscada, nuestro país perdió a valientes defensores», indicó KADA. Precisó que murieron 12 miembros de seguridad y otras ocho personas que se les unieron para proteger a sus comunidades.

El grupo armado asoló luego a otra población cercana, donde robó ganado.

El país más poblado de África también ha luchado contra una insurgencia por más de una década, con intentos del ejército nigeriano de combatir el repunte de la violencia islamista radical.

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