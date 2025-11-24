Un ataque suicida contra la policía fronteriza de Pakistán mata a tres agentes

Un ataque suicida con explosivos mató el lunes a tres agentes paramilitares pakistaníes en el cuartel de la policía fronteriza de la ciudad de Peshawar, informó la policía.

«Tres miembros de la CF (Constabularia Federal) desplegados en el portón fueron martirizados y cuatro resultaron heridos», indicó Mian Saeed, jefe de la policía de Peshawar.

Agregó que un atacante detonó los explosivos y otros dos atacantes murieron por disparos de las fuerzas de seguridad.

El ataque ocurrió a las 08H10 (03H10 GMT) en una de las rutas más transitadas de la ciudad.

Un periodista de la AFP vio los restos del supuesto atacante suicida tendido frente al portón de seguridad, que quedó perforado por las esquirlas.

«El ataque ha concluido y hay una operación en marcha para determinar si quedan aparatos sin explotar», dijo a la AFP Zulfiqar Hameed, jefe policial de la provincia de Jaiber Pajtunjua.

Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

La provincia de Jaiber Pajtunjua, fronteriza con Afganistán, ha sido foco de violencia de grupos combatientes, en especial desde el regreso de los talibanes al poder en Kabul en 2021.

