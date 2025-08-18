The Swiss voice in the world since 1935

Un bombardeo en Sudán deja 17 muertos en una ciudad sitiada de Darfur del Norte

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fuerzas paramilitares sudanesas bombardearon el sábado El Fasher, la capital sitiada de Darfur del Norte, causando la muerte de al menos 17 civiles e hiriendo a otras 25 personas, según informó una fuente médica a AFP. 

Bajo anonimato, una fuente del hospital de El Fasher indicó que estas cifras solo incluyen a quienes llegaron al hospital, y añadió que otros fueron enterrados por sus familias, sin acceso a centros médicos, debido a los continuos problemas de seguridad. 

Desde mayo del año pasado, El Fasher está sitiada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que combate al ejército sudanés en una guerra de más de dos años. 

bur-maf/ysm/msr/eg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR