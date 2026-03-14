Un chip en el plato revela el uso de carne de un caballo de carreras en un comedor social

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Viena, 14 mar (EFE).- El Ministerio de Agricultura de Turquía ha multado con unos 2.600 euros al propietario de un famoso caballo de carreras cuya carne acabó en un comedor social turco y que pudo ser identificado porque uno de los comensales encontró un microchip en su plato, informan este sábado los medios locales.

El caballo, ganador de varias carreras en el hipódromo de Adana, una ciudad a unos 480 kilómetros al sur de Ankara, había sido sacrificado tras sufrir una herida en la pata.

La agencia DHA informa de que un usuario de un comedor social en Mersin, a 65 kilómetros de Adana, encontró un objeto extraño en su plato de Kavurma, un plato típico de Turquía que suele prepararse con carne de cordero o ternera.

El objeto resultó ser un chip de identificación que permitió a las autoridades determinar que la carne servida pertenecía a Smart Latch, un animal de cuatro años que compitió por última vez en octubre del año pasado.

El animal se lastimó una pata y el dueño lo donó a un club ecuestre, según informa DHA.

El propietario aseguró a ese medio que se enteró de que el caballo había servido como comida cuando el Ministerio le contactó, y se ha mostrado molesto por haber sido multado por no haber informado debidamente de que donó el animal.

El Ayuntamiento de Mersin, responsable del comedor, ha asegurado que la carne fue adquirida de un proveedor habitual y que sus compras cumplen todos los requisitos legales y sanitarios.EFE

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