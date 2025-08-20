Un ciberataque afecta a unas 850.000 cuentas de clientes de Orange en Bélgica
Bruselas, 20 ago (EFE).- Alrededor de 850.000 cuentas de clientes de Orange en Bélgica se han visto afectadas por un ciberataque ocurrido a finales de julio, informó la operadora de telecomunicaciones este miércoles.
La empresa aseguró que el ataque no ha comprometido «ningún dato crítico», es decir, ni contraseñas, ni direcciones de correo electrónico ni información bancaria o financiera.
El responsable del ataque sí tuvo acceso, sin embargo, a un sistema informático que contenía datos como el nombre y apellidos de los clientes, los números de teléfono y tarjeta SIM, el código PUK y el plan de tarifas.
«En cuanto se detectó el incidente, nuestros equipos bloquearon el acceso al sistema afectado y reforzaron nuestras medidas de seguridad. Orange Belgium también alertó a las autoridades competentes y presentó una denuncia oficial ante las autoridades judiciales», añadió la compañía, que ha recomendado a los clientes afectados que se mantengan alerta ante cualquier comunicación sospechosa.
Precisó que no va a desvelar más detalles de lo ocurrido debido a la investigación en curso.
La operadora añadió que aunque la empresa matriz, Orange, también fue objeto recientemente de un ciberataque, ambos incidentes no están relacionados.
Orange Bélgica se ha comprometido a contactar con los clientes afectados por correo electrónico o mensaje de móvil para informarles de lo ocurrido. EFE
