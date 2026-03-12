Un colombiano recibe un premio en Alemania por sus denuncias sobre Ecopetrol

Berlín, 12 mar (EFE).- El ingeniero colombiano Andrés Olarte Peña recibió este jueves en Berlín el Premio Ellberg para Whistlebower por sus denuncias sobre prácticas del consorcio petrolero colombiano Ecopetrol, de mayoría estatal, perjudiciales para el medioambiente y contrarias a la ley.

Según los organizadores del premio, sus denuncias fueron la base para el informe ‘Crude Lies’ (Burdas mentiras), de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) y para el documental ‘Colombia: petróleo, polución y paralimlitares’, emitido por la BBC.

Olarte Peña trabajó entre enero de 2017 y enero de 2019 en Ecopetrol, primero como analista y luego consejero de Medioambiente para el vicepresidente de Sostenibilidad.

Tras intentar, sin éxito, poner fin por canales internos a prácticas nocivas recurrió a la EIA, que en 2025 publicó el informe ‘Mentiras burdas’ con un banco de datos titulado ‘Los papeles de la iguana’. Luego siguió el documental de la BBC.

«Las investigaciones arrojan una mirada impactante sobre las prácticas de una empresa petrolera en un país que es uno de los más peligrosos del mundo para activistas defensores del Medioambiente», dice la página web del premio.

El caso de Olarte Peña, agrega la misma fuente, muestra el valor de un ‘whistleblower’ (informante) que asumió enormes riesgos personales para denunciar irregularidades y que tuvo que pagar un alto precio por ello, con amenazas de muerte y finalmente el exilio en Europa.

El premio lleva el nombre de Daniel Ellsberg, considerado uno de los delatores más importantes y quien fue decisivo para que salieran a la luz los documentos que posteriormente fueron conocidos como ‘Los papeles del Pentágono’, que revelaron las mentiras de varios gobiernos de Estados Unidos con respecto a la guerra de Vietnam.

La publicación de ‘Los Papeles del Pentágono’ está considerada como una contribución importante al final de la guerra de Vietnam.

Este premio alemán se entrega todos los años a personas u organizaciones cuyos esfuerzos hayan contribuido a publicar informaciones que fomenten el debate público o científico y que fortalezcan el derecho a la información y, con ello, la democracia.

El galardón es concedido por una serie de organizaciones en cooperación con Reporteros sin Fronteras, y actualmente en su junta directiva están la Fundación Reva y David Logan, la Fundación taz Panter, la Fundación Wau Holland y la Red de Whistleblower de Alemania. EFE

