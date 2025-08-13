Un detenido en Oporto por caso de tráfico de drogas y armas con españoles y portugueses

2 minutos

Lisboa, 13 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este miércoles de la detención en Oporto de un hombre de 44 años sospechoso de tráfico de drogas y armas dentro de una investigación que implica a ciudadanos lusos y españoles.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que la detención tuvo lugar este lunes, cuando fueron detectados «movimientos sospechosos» que indicaban que se iba a producir una transacción de productos ilegales, por lo que abordaron a uno de los investigados.

Una vez identificado el sospechoso y revisado el vehículo en el que viajaba, los agentes constataron que el automóvil estaba equipado con un «sofisticado escondrijo» creado para el transporte de sustancias ilegales, donde escondía varias armas de fuego «de elevado calibre y una gran cantidad de droga».

Asimismo, incautaron dos revólveres, una pistola de 9 milímetros con silenciador y una metralleta ‘Mini Uzi’ con su cargador, además de municiones, casi 3,5 kilos de heroína «con elevado grado de pureza», 20 kilos de sustancias adulterantes y cerca de 18.000 euros en efectivo.

El detenido será presentado ante una autoridad judicial, que deberá decretar las medidas cautelares necesarias.

En el marco de la operación, bautizada ‘Iberia Invicta’, se aprehendieron además 4.000 euros en efectivo y dos vehículos, entre varios materiales.

La PJ precisó que el caso fue abierto hace unos tres años para investigar «negocios ilegales efectuados en el marco del tráfico de psicotrópicos entre ciertos ciudadanos portugueses y españoles». EFE

