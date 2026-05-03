Un diario crítico del gobierno de Costa Rica dice que EEUU revocó la visa a varios directivos

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La Nación, el principal diario de Costa Rica y crítico del gobierno derechista de Rodrigo Chaves, dijo este sábado que Estados Unidos revocó la visa a varios de sus directivos, lo que tildó de «inédito» en el país.

La medida se suma a una serie de reportes sobre la anulación de visados a políticos opositores de Chaves, entre ellos el expresidente costarricense Óscar Arias, premio Nobel de la Paz en 1987, quien denunció el año pasado que Washington le retiró el permiso de entrada.

Estrecho aliado del gobierno de Donald Trump, Chaves entregará el poder el próximo viernes a su copartidaria Laura Fernández, quien promete continuar con acuerdos migratorios para recibir deportados de diferentes nacionalidades desde Estados Unidos.

La junta directiva de La Nación, fundado hace ocho décadas, dijo en un comunicado que «ha tomado conocimiento de la revocación de visas de Estados Unidos a varios de sus miembros», sin precisar el número.

Si bien reconoció la potestad de Estados Unidos de «determinar los términos de ingreso a su territorio», insistió en que se trata de un hecho «inédito» contra un «periódico generalista e independiente».

Según La Nación, ninguno de sus integrantes ha recibido una «explicación oficial».

Asimismo, sostuvo que «bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán» su «compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo».

Chaves ha calificado a varios medios críticos de «prensa canalla» y «sicarios políticos», incluido La Nación al que ha acusado de «difamación».

Bajo su gobierno, Costa Rica ha mostrado un deterioro de la libertad de prensa, según organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras.

Chaves vinculó a su país al llamado «Escudo de las Américas», un grupo de 17 países latinoamericanos alineados con el magnate republicano en el combate al narcotráfico

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