Un dirigente del Congreso Judío Mundial recomienda no viajar a España por «antisemitismo»

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Viena, 24 mar (EFE).- El austríaco Ariel Muzicant, vicepresidente del Congreso Judío Mundial, han recomendado a los judíos y los ciudadanos de Israel que no viajen a España por lo que él considera es un clima de antisemitismo no visto desde la época de la Inquisición.

Muzicant acusa en un comunicado al Gobierno español de haber creado, tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza, «un clima antijudío y antiisraelí insoportable en España, como no se veía desde la Inquisición en 1492», mediante diversas «declaraciones y acciones antisemitas».

«Ayer, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, opinó que el peligro para Europa no son los misiles iraníes, sino Israel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende legalizar la estancia de cientos de miles de refugiados ilegales, en su mayoría musulmanes», señala Muzicant.

El 91 % de los 840.000 migrantes que viven en España en situación administrativa irregular proceden de América, especialmente de Colombia, Perú y Honduras, según un reciente estudio del centro de análisis Funcas.

Muzicant asegura que «los pocos judíos que viven en España lo hacen con un temor extremo» a sufrir ataques terroristas. EFE

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