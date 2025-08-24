Un doblete del español Chris Ramos le da la victoria a Botafogo frente a Juventude

São Paulo, 24 ago (EFE).- Botafogo se impuso este domingo por 2-3 a Juventude con dos goles del español Chris Ramos, que acaba de llegar a la liga brasileña desde el Cádiz e ingresó en el minuto 67, cuando las cosas se ponían difíciles para el equipo carioca.

El conjunto que dirige Davide Ancelotti tenía dificultades frente al Juventude, que está en zona de descenso y amenazaba con romper el empate que mostraba hasta ese momento el marcador.

Ramos, quien llegó a Brasil hace diez días, marcó en su debut el segundo gol de Botafogo en el minuto 82 y cuando se jugaba el tiempo añadido garantizó la victoria tras recibir un preciso pase del uruguayo Santiago Rodríguez.

El triunfo le valió a Botafogo ascender a la quinta posición de la clasificación del Campeonato Brasileño, con 32 puntos, en tanto que el Juventude sigue en la zona de descenso, con 18 enteros.

En un duelo entre dos grandes del fútbol brasileños venidos abajo en los últimos años, Vasco da Gama dio otra muestra de irregularidad y, tras golear la semana pasada a Santos (0-6), perdió este domingo en su estadio de Río de Janeiro frente a Corinthians por 2-3.

El Corinthians golpeó primero y se puso en ventaja a través de Maycon en el minuto veinte, y en la segunda etapa el argentino Pablo Vegetti igualó de penalti.

Tras el empate, el Corinthians recuperó el control del partido y en el minuto 70 el juvenil Guilherme William, conocido como «Gui Negão» y una de las nuevas promesas del fútbol brasileño, marcó el segundo.

Sobre el final, Gustavo Henrique anotó el tercero de Corinthians y Rayan descontó en el último segundo, cuando ya no había más tiempo para nada.

Con ese resultado, Corinthians escaló hasta la casilla 11, con 25 puntos, y Vasco da Gama quedó al filo de la zona de descenso, con 19 unidades.

También cerca de la zona más baja quedó Santos, que perdió por 2-0 en su visita a Bahía y que en esta jornada no contó con Neymar por sanción, aunque el exjugador del FC Barcelona y el PSG sufre una nueva lesión y será baja durante al menos una semana.

Bahía, propiedad del grupo City, se afianzó con la victoria en la cuarta posición, con 36 puntos.

Flamengo, que lidera la liga con 43 puntos, y Palmeiras, que se sitúa tercero con cuatro enteros menos, completarán la jornada este lunes.

El equipo carioca recibirá a Vitória, en tanto que el conjunto paulista hará lo propio con el frágil Sport, dueño absoluto de la última posición, frente al cual podrá recuperar la segunda posición, que le fue arrebatada este sábado por Cruzeiro, que venció por 2-1 a Internacional y alcanzó los 41 puntos. EFE

