Un dron de EE.UU. sobrevoló el centro de México a petición del Gobierno mexicano

Ciudad de México, 14 ago (EFE).- El sobrevuelo de un dron estadounidense ocurrido el miércoles en el central Estado de México fue solicitado por el gobierno mexicano, ya que no se cuenta con el equipo específico que era requerido, según dijo este jueves la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que ese equipo pertenece a Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por su siglas en inglés), el cual se usó para una investigación especial “relacionada con la delincuencia organizada”.

“Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México”, apuntó la gobernante mexicana.

El miércoles, medios locales informaron de que un dron estadounidense fue captado en la plataforma Flightradar sobrevolando el espacio aéreo de Valle de Bravo, en el Estado de México.

Usuarios de redes sociales publicaron imágenes donde se podía apreciar el recorrido de la aeronave no tripulada modelo MQ-9B SkyGuardian de la empresa General Atomics.

En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirmó que se trataba de “un avión no tripulado que vuela a petición específica del Gobierno Mexicano” y que sirve de “apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país”.

Detalló que el equipo sobrevoló la zona de Tejupilco “y otras áreas del Estado de México”.

Este jueves, Sheinbaum abundó que el equipo, que funciona a baja altitud, se solicitó a EE.UU. “dentro de los marcos de colaboración” y que fue a “petición” del Gobierno de México.

Recordó que esto no es algo nuevo y confirmó que fue un vuelo de CBP, «ellos lo operan porque es un avión de ellos. Pero es a petición de México, en una cierta zona en donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada”, insistió.

La zona de Tejupilco, municipio del Estado de México, en un lugar de influencia de líderes del grupo criminal La Nueva Familia Michoacana (LNFM) dedicado principalmente a la extorsión.

Esta organización, junto con otros siete carteles mexicanos, fue designada en abril pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como grupos terroristas, al ser señalados como los responsables del tráfico de drogas hacia EE.UU. y generadores de violencia en ambos países. EFE

