Un enfrentamiento entre guerrillas deja más de 20 muertos en la Amazonía colombiana

Un enfrentamiento entre dos grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC dejó más de 20 combatientes muertos en la región del Guaviare, bastión rebelde en la Amazonía colombiana, informaron este domingo fuentes del Ejército a la AFP.

Los rebeldes al mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y los liderados por alias «Calarcá» le dieron la espalda al Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora están en una guerra a muerte por las lucrativas rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión en el país.

El choque en Guaviare deja una cifra inicial de 27 muertos según el Ejército, pero todavía no hay un balance oficial. Por motivos de seguridad, aún no han hecho la incursión en terreno ni el levantamiento de cadáveres.

La «principal motivación» de los enfrentamientos es la «disputa por el control del territorio», dijo el organismo en un comunicado en X el sábado.

Un video compartido a la AFP por el Ejército y que circula en redes sociales muestra más de 20 cadáveres, ataviados con ropa de camuflaje y botas sobre una vía sin pavimentar.

Tras el vacío de poder que dejó el desarme de las FARC, los facciones enemigas están sumidas en violentos enfrentamientos para delimitar sus zonas de control y corredores estratégicos para traficar droga.

«Llamamos a todos los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario», dijo la Defensoría en X tras la confrontación.

Mordisco mantuvo diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro durante un año, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la violencia contra civiles y fuerza pública.

Por su parte, Calarcá está en intermitentes y estancadas negociaciones con en Ejecutivo tras un escándalo sobre su infiltración en el gobierno.

A cuatro meses de las elecciones y tras acusaciones de la oposición sobre trato indulgente a los rebeldes, Petro ha aumentado la presión contra los grupos ilegales.

En noviembre lanzó el ataque más letal de su gobierno, que se saldó con la muerte de 19 seguidores de Mordisco, entre ellos varios menores.

Petro compara al líder guerrillero con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar. Mordisco se suele mover en frondosas y selváticas regiones del país, de difícil acceso, para esquivar a las autoridades.

Tras un año de agria relación con Estados Unidos, Colombia se está acercando nuevamente a su principal aliado militar. En una llamada la semana pasada, Petro y el presidente Donald Trump acordaron golpear conjuntamente a los grupos narcotraficantes del país sudamericano, el mayor productor de cocaína de mundo.

