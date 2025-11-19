Un enorme incendio en Japón deja un muerto y decenas de evacuados

Una persona murió y 188 fueron evacuadas por un enorme incendio que arrasó al menos 170 edificios en una zona residencial de la isla de Kyushu, en el sur de Japón, informaron las autoridades el miércoles.

El gobierno regional confirmó en un comunicado un fallecido. La cadena NHK, por su parte, reportó que la policía, que buscaba a un hombre de 76 años desaparecido, encontró un cuerpo en su domicilio.

Casi un día después del inicio del incendio, los bomberos siguen luchando el miércoles para apagar las llamas en la ciudad de Oita, mientras el fuego avanzaba hacia un bosque cercano, indicó la NHK.

Videos filmados el martes por la noche mostraban a bomberos lanzando agua sobre enormes llamas que destruían viviendas, mientras las personas eran llevadas a un centro de evacuación improvisado.

«Las llamas subían muy alto, tiñendo el cielo de rojo. El viento soplaba fuerte. Nunca habría imaginado que se propagaría tanto», dijo un hombre a la NHK.

«Temblaba de miedo. Nunca había visto una columna de fuego como esa», declaró otro.

El incendio se declaró tarde el martes y al menos 170 edificios resultaron afectados por las llamas. El fuego se propagó rápidamente, probablemente debido a la falta de lluvia, el aire seco y las casas de madera muy juntas en la zona, informó la NHK.

