Un equipo ruso gana la Olimpiada Sub-16 de Ajedrez

2 minutos

Barranquilla (Colombia), 22 ago (EFE).- El equipo Fide 1, conformado por cuatro jugadores rusos, se coronó este viernes campeón de la Olimpiada Mundial Juvenil Sub-16 de Ajedrez, celebrada en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Anna Shukhman, actual campeona sub-20; Iván Zemlyanskii, quien a sus 14 años es el gran maestro (GM) más joven de Rusia; Savva Vetokhin, GM desde 2024, y Artem Uskov, quien fue el maestro internacional de menor edad de su país el 2024, con 12 años, y que este año ascendió a GM, son los triunfadores del torneo.

El grupo ruso, que logró 9 triunfos al hilo, obtuvo en total 27 victorias durante el certamen juvenil y selló el título al vencer 3.5 por 0.5 al equipo Fide 2, integrado por ajedrecistas de Bielorrusia.

Uzbekistán y Kazajistán completaron el podio de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16.

Ambos ganaron siete confrontaciones y cayeron en dos, pero en el desempate, los uzbekos superaron a los kazajos.

Desde el inicio del certamen los rusos se perfilaron como los favoritos liderando la clasificación en siete de las nueve rondas.

Cedieron el primer lugar en la segunda y tercera vueltas, pero una vez lo retomaron no volvieron a bajar de la parte alta de la tabla.

Al final lograron 27 triunfos, pactaron siete empates y sufrieron únicamente dos derrotas.

El cuarto lugar lo ocupó el equipo de China, y le siguieron India, Cuba, México, Kazakhstan y Colombia, posición catalogada de la mayor importancia para el ajedrez del país suramericano.

En la olimpiada mundial sub-16 de ajedrez compitieron 445 deportistas distribuidos en 90 equipos, cada uno compuesto por cuatro integrantes.

Se jugó bajo el sistema suizo a nueve rondas, con un control de tiempo de 45 minutos por jugador más un incremento de 10 segundos por jugada. EFE

