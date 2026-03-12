Un exministro de la disputada Cachemira es blanco de un intento de asesinato en la India

2 minutos

Nueva Delhi, 12 mar (EFE).- El exministro principal de la Cachemira administrada por la India Farooq Abdullah fue objetivo de un intento de asesinato después de que un hombre disparara a quemarropa contra él durante un evento en la ciudad de Jammu, informaron este jueves las autoridades.

Según muestran las imágenes de una cámara de seguridad del lugar, el sospechoso, identificado por la policía como Kamal Singh Jamwal, de 65 años, se acercó al político con una pistola y disparó a corta distancia antes de ser reducido por el equipo de seguridad, sin que Abdullah resultara herido.

Las autoridades tratan de determinar el motivo del ataque y cómo el agresor logró acercarse al dirigente, que cuenta con protección de nivel Z+, uno de los dispositivos de seguridad más estrictos de la India.

«No lo conozco (al acusado), no puedo entender qué conexión tengo con él. Ahora la investigación está en marcha. El ministro del Interior, Amit Shah, me ha dicho que llegaremos al fondo de esto. Espero que todo se aclare pronto», declaró a los medios el exjefe de Gobierno este jueves.

La policía de la región ya ha detenido al presunto agresor, que permanece bajo custodia tras ser enviado a cinco días de detención preventiva por un tribunal, mientras continúa la investigación.

Su hijo, que es el actual ministro principal de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, explicó en X que el equipo de protección cercano logró desviar el tiro que habría acabado con la vida de su padre.

«Alá es bondadoso. Mi padre estuvo a punto de morir (…) Hay más preguntas que respuestas en este momento, incluyendo, entre otras, cómo alguien pudo acercarse tanto a un ex ministro principal protegido por el Z+ NSG», añadió.

Abdullah, de 87 años, es presidente de la Conferencia Nacional de Jammu y Cachemira, un partido regional que gobierna actualmente este territorio de mayoría musulmana, y una de las figuras políticas más influyentes de la región. Ha sido cinco veces ministro principal del antiguo estado y pertenece a una familia que ha marcado enormemente la política local.

La región de Cachemira, disputada entre la India y Pakistán desde la partición del subcontinente en 1947, ha sido durante décadas un foco de tensiones políticas y de seguridad.

En sus declaraciones, el dirigente reiteró su demanda de que se restablezca el estatus de estado para Jammu y Cachemira, cuya autonomía fue revocada por el Gobierno indio en 2019, una herida aún abierta en la región. EFE

lgm/mgr

(vídeo)