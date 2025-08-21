Un fuerte temporal en Italia obliga a desviar un vuelo que iba de Alicante a Roma

2 minutos

Roma, 21 ago (EFE).- El fuerte temporal que azota Italia este jueves obligó a desviar esta madrugada un vuelo procedente de Alicante (España) con destino al aeropuerto de Roma-Fiumicino , que finalmente aterrizó en Bolonia (norte), debido a las intensas turbulencias y a las condiciones meteorológicas adversas.

El vuelo, operado por Wizz Air, debía aterrizar en Roma alrededor de la 01:35 horas de este jueves, pero fue redirigido por recomendación de la torre de control, que consideró demasiado peligroso el aterrizaje en la capital italiana a causa del temporal, según informaron medios locales.

Varios pasajeros grabaron el momento desde el interior del avión y compartieron imágenes en redes sociales, donde se pueden ver los fuertes truenos, rayos y se escuchan los gritos de miedo provocados por las sacudidas de la aeronave.

Durante la madrugada, Italia fue azotada por un violento temporal que activó la alerta naranja en cinco regiones del centro-norte y la alerta amarilla en otras diez.

Las lluvias torrenciales, acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, provocaron inundaciones y daños en infraestructuras, especialmente en las regiones de Véneto (norte), Lombardía (norte), Emilia-Romaña (norte), Liguria (norte) y Toscana (centro).

En Roma, los bomberos realizaron más de un centenar de intervenciones durante la noche, principalmente para atender caídas de árboles y daños en la vía pública.

Se espera que el mal tiempo persista durante el fin de semana, con lluvias y fuertes vientos en el norte del país, mientras que el sur experimentará un clima caluroso y seco. EFE

