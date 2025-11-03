Un futbolista del Scunthorpe es uno de los heridos de los acuchillamientos de Inglaterra

Londres, 3 nov (EFE).- El futbolista Jonathan Gjoshe, defensa del Scunthorpe United, sufrió heridas que no pusieron en peligro su vida durante los acuchillamientos ocurridos este sábado en un tren que circulaba entre Doncaster y Londres.

El jugador del Scunthorpe, equipo de la National League (Quinta división inglesa), es uno de los once heridos que provocó el acuchillamiento múltiple en un tren en Inglaterra.

«Podemos confirmar que Jonathan sufrió heridas que no pusieron en peligro su vida como resultado del ataque, pero sigue en el hospital. Debido a la investigación que está en curso, no podamos dar más actualizaciones», dijo el Scunthorpe en un comunicado.

«Todo el mundo en el club, desde la directiva, el cuerpo técnico, sus compañeros hasta todos los trabajadores, queremos desearle lo mejor a Jonathan durante su rehabilitación, así como a todas las víctimas del tren», añadió el club.

Este ataque ocurrió en un tren que circulaba el sábado por la tarde en el trayecto entre Doncaster y Londres. El servicio fue interrumpido a su paso por Huntingdon tras recibir la policía numerosas llamadas alertando del apuñalamiento de varias personas.

En esa misma estación, los policías irrumpieron en los vagones y detuvieron a dos personas presuntos autores del ataque. Una de ellas ha sido puesta en libertad sin cargos y a la otra, un varón británico de 32 años, se le ha acusado de diez cargos de intento de asesinato, uno de agresión y otro de posesión de arma blanca.

El joven Anthony Williams comparecerá este lunes ante un tribunal de Peterborough, donde se le leerán los cargos y confirmará su identidad.

De las once víctimas, cinco han sido dadas de alta, mientras que dos permanecen graves, entre ellas un empleado de la línea ferroviaria London North Eastern Railway (LNER) que trató de proteger a los pasajeros.

Aunque aún se desconoce el móvil del crimen, la Policía descartó el domingo que se tratara de un atentado terrorista. EFE

