Un gobernador de la Fed propuesto por Trump dimite para dejar hueco a Kevin Warsh

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Washington, 14 may (EFE).- El economista Stephen Miran, propuesto el año pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para ocupar un puesto clave en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, abandonó este jueves el cargo para dejar hueco en este órgano al que será el nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh.

Miran, que ocupa el asiento de la Junta de Gobernadores desde septiembre de 2025 y antes presidía el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, ha sido el único integrante del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con derecho a voto que ha abogado por rebajar los tipos de interés, tal y como exige el propio Trump, en los últimos encuentros de política monetaria de la Fed.

En una carta enviada a Trump para comunicar su renuncia y compartida por diversos medios, Miran advirtió sobre la importancia de analizar la inflación -que en abril se situó en un 3,8 % interanual- con un ojo más crítico y aseguró que el menor crecimiento demográfico que encara EE.UU. por el frenazo en la inmigración tiene un carácter «desinflacionario».

«Si la Reserva Federal no realiza los ajustes pertinentes para corregir estos errores, acabará elevando la tasa de desempleo por encima de lo necesario, al combatir una inflación ficticia en lugar de la inflación real. Me he opuesto enérgicamente a esta dinámica», concluye la misiva.

Puesto que ocupaba un cargo que expiraba el 31 de enero -el que dejó libre la economista Adriana Kugler en agosto del año pasado-, Miran debía abandonar forzosamente el puesto para permitir que Kevin Warsh, que esta semana fue ratificado por el Senado como nuevo gobernador y nuevo presidente de la Fed, pasara a formar parte de la junta, que tiene un cupo limitado de siete asientos.

La Fed informó que Miran presentó hoy su renuncia, y que se hará efectiva o bien antes o inmediatamente después de que su sucesor preste juramento.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre cuándo Warsh jurará como nuevo gobernador y nuevo presidente, su predecesor al frente de la Fed, Jerome Powell, debe abandonar la presidencia mañana, viernes.

En contra de la tradición, Powell ha decidido permanecer como gobernador (cargo que puede ostentar hasta el 31 de enero de 2028), al menos hasta que concluyan las pesquisas que el Gobierno Trump ha orquestado para presionarlo por su negativa a rebajar los tipos.

La Casa Blanca ha acusado a Powell de incurrir en un delito por los sobrecostes ligados a la renovación de la sede de la Fed en Washington, pero ha tenido que abandonar formalmente la causa después de que un juez federal considerara que tenía una motivación política y de que un senador republicano amenazara con no votar por la nominación de Warsh si el Departamento de Justicia no desechaba el caso.

De momento, solo se mantiene activa una revisión interna de la Fed a cuenta del sobrecoste de las obras de renovación. EFE

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