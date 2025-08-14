The Swiss voice in the world since 1935

Un gran incendio arrasa una montaña en el oeste de Canadá y avanza hacia una ciudad

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Cerca de 20.000 residentes de Port Alberni, una localidad en el oeste de Canadá, están bajo riesgo de evacuación ante el avance de un incendio «fuera de control» que ya arrasó una montaña, informaron las autoridades.

En la segunda peor temporada de incendios en el país, el servicio de incendios forestales de la provincia costera de British Columbia informó que las llamas en el monte Underwood están «fuera de control», por lo que se espera que se expandan.

Por ahora, no obstante, no está claro si se evacuará Port Alberni, a solo 10 kilómetros del fuego.

«He vivido en Port Alberni desde 1956 y este es uno de los mayores incendios que hemos visto», afirmó Russ Wetas, de 69 años, mientras el humo del monte Underwood cubría el cielo a sus espaldas.

En la costa opuesta del país, en la provincia de Terranova y Labrador (este), se ordenó el martes la evacuación en algunas regiones de su capital St. John tras la intensificación de un incendio.

En lo que va de 2025, Canadá registra su segunda peor temporada de incendios en cuanto a área destruida, según datos desde 1983. 

Hasta ahora 7,4 millones de hectáreas, casi el tamaño de Panamá, han sido devastadas.

En 2023 se quemaron 17,3 millones de hectáreas, un récord que centró la atención mundial en la creciente amenaza de los incendios forestales potenciados por el cambio climático derivado de la actividad humana. 

El monte Underwood está en la isla de Vancouver y es parte de una preocupante tendencia de incremento de los incendios forestales cerca de la costa.

str-bs/des/val/mel

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR