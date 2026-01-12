Un grupo de oposición iraní cifra en más de 3.000 los muertos en las protestas

París, 12 ene (EFE).- La Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al régimen de Teherán, cifra en más de 3.000 los muertos en las protestas que se han desarrollado en Irán desde finales de diciembre por la represión de las autoridades.

En un comunicado publicado este lunes desde su base de París, la OMPI señala que entre el 28 de diciembre y el 11 de enero se han superado los 3.000 «mártires» en 195 ciudades por todo Irán, y afirma que esos datos se basan en investigaciones con fuentes locales, hospitales, servicios forenses y familiares de las víctimas.

Sobre todo, denuncia que el régimen haya atribuido «falsamente» la responsabilidad de los muertos que ha mostrado en la televisión estatal a manifestantes y opositores.

La líder de este grupo, Maryam Rajavi, afirmó que «este grave crimen de lesa humanidad no quedará impune» y que los autores y los responsables «responderán ante la Justicia en el Irán democrático del futuro».

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos. EFE

