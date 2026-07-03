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Un hombre muere tras prenderse fuego frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York

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Washington, 2 jul (EFE).- Un hombre murió tras prenderse fuego este jueves frente a la sede en Nueva York de las Naciones Unidas, sin que el incidente afectara a más personas, según informó la Policía.

El suceso se reportó cerca de las 18:30 hora local (22:30 GMT) en la Avenida Primera y la calle 42. La víctima fue llevada a un hospital cercano donde fue declarado muerto.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, en inglés) investiga qué motivó al hombre a prenderse fuego.

La plataforma de noticias BNO identificó a la víctima como Logba Rangzen, un activista que supuestamente se inmoló envuelto en la bandera del Tibet.

Las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima.

El hombre habría transmitido el hecho en sus redes sociales. EFE

amv/jrh

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