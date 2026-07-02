Un hombre se declara culpable de exigir un rescate a la familia de Savannah Guthrie

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Tucson (EE.UU.), 2 jul (EFE).- Derrick Callella se declaró este jueves culpable de enviar una nota falsa en la que exigía un rescate a la familia de la periodista Savannah Guthrie, después de la desaparición en febrero pasado de la madre de la presentadora de NBC de su vivienda en Tucson, Estados Unidos.

Callella compareció ante un tribunal federal en Tucson, donde admitió los cargos con la intención de acosar, amenazar o intimidar a una persona.

Según la Fiscalía, el cargo de acoso mediante el uso de un dispositivo de telecomunicaciones contempla una pena máxima de dos años de prisión, una multa de hasta 250.000 dólares, o ambas, además de un año de libertad supervisada. La sentencia está programada para el próximo 10 de septiembre.

Además, el juez ordenó que Callella ingresara a un centro de tratamiento para adicciones.

Callella es la única persona arrestada y procesada hasta el momento en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, un caso que ha acaparado la atención nacional por las inusuales circunstancias que lo rodean.

Desde la desaparición de la mujer, de 84 años, varios medios de comunicación y la familia han recibido notas en las que se exigía un rescate o se aseguraba tener información sobre su paradero.

Según documentos judiciales, Callella envió mensajes de texto el 4 de febrero a dos familiares de Nancy Guthrie y, además, llamó a uno de ellos.

Los mensajes fueron enviados a Annie, la hija mayor de Guthrie, y a su yerno, Tommaso Cioni.

De acuerdo con los registros de la corte, el acusado utilizó una línea telefónica por internet para enviar el mensaje: «¿Recibieron los bitcoins? Estamos esperando la transacción por nuestra parte».

Los investigadores señalaron que los mensajes se enviaron momentos después de que la familia Guthrie difundiera el primer mensaje en video dirigido a los presuntos secuestradores, solicitando una prueba de vida.

El FBI aclaró este jueves que aún investiga como secuestro la desaparición de la madre de la presentadora pese a una supuesta nota que la semana pasada la dio por muerta y a que ya transcurrieron más de 150 días desde el inicio de su búsqueda en Arizona.

Recientemente el colectivo Madres Buscadoras de Sonora informaron haber recibido también llamadas que aseguran que el cuerpo de Guthrie esta enterrado cerca de la frontera entre Arizona y Sonora (México), sin embargo a pesar de varias búsquedas no han encontrado nada. EFE

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