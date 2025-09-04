The Swiss voice in the world since 1935

Un hospital de Indonesia realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Actualiza con fin de la autopsia )

Senggigi (Indonesia), 4 sep (EFE).- La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla indonesia de Lombok hace dos meses, tuvo lugar este jueves en el hospital policial de Mataram, según dijeron a EFE varias fuentes desde el centro.

La autopsia concluyó alrededor de las 11 hora local (3 GMT), dijo a EFE Nyoman Madiasa, jefe de la unidad policial del hospital Mataram (Lombok), tras unas dos horas de procedimiento.

El hombre señaló que la autopsia tuvo finalmente que comenzar antes de lo previsto, sobre las 8 de la mañana en vez de a las 9, porque el médico forense tenía otra cita.

El doctor Arfi es el único forense disponible en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenece Lombok y que comprende unas 400 islas, muchas deshabitadas.

El cuerpo de Muñoz fue hallado el sábado pasado en una playa de Senggigi (Lombok Occidental), después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.

Muñoz, que cumplía 73 años este mes y había llegado en junio a Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas, fue presuntamente asesinada por un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba, y un extrabajador del mismo establecimiento la madrugada del 2 de julio, según la Policía de la isla indonesia.

«La autopsia ha comenzado», había asegurado a EFE Sri Deliana, administrativa del hospital, en la mañana del jueves.

El examen se demoró unos días por asuntos administrativos y la escasez de recursos médicos.

Indonesia es un vasto archipiélago en desarrollo de unas 17.000 islas en el Sudeste Asiático.

La familia de Muñoz tendría voluntad de que se proceda con la cremación del cuerpo en Lombok, según fuentes cercanas al caso, lo que imposibilitaría una segunda autopsia en España.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Asia, también en Lombok, a donde había llegado en junio.

La Policía de Lombok acusa a los dos sospechosos de asesinato premeditado y robo a la española, y continúa con la investigación del caso. EFE

sh-pav/raa/rrt

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR