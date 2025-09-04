Un hospital de Lombok realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato
Senggigi ( Indonesia ), 4 sep ( EFE)- La autopsia de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en Lombok hace dos meses, tiene lugar este jueves en el hospital policial de Mataram, según dijeron a EFE desde varias fuentes desde el centro.
El examen forense de la española empezó, como estaba previsto, alrededor de las 9:00 de la mañana (1:00 GMT) y se prevé que pueda demorarse unas horas, según las fuentes hospitalarias.
El cuerpo de Muñoz fue hallado el sábado pasado en una playa de Senggigi (en Lombok occidental), después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.
Muñoz, que cumplía 73 años este mes y había llegado a Lombok en junio, donde acostumbraba a pasar largas temporadas, fue presuntamente asesinada por un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba, y un extrabajador del mismo la madrugada del 2 de julio, según la Policía de la isla indonesia. EFE
sh-pav/raa/gpv
(foto) (video)