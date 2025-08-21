Un incendio en un buque militar de EE.UU. frente a costas japonesas deja dos heridos leves

Tokio, 21 ago (EFE).- Un incendio a bordo de un buque militar estadounidense fondeado cerca de una base naval en Okinawa, en el sudoeste de Japón, ha dejado dos tripulantes heridos leves durante las aproximadamente 12 horas que tardó en ser extinguido este jueves, informó la Armada de Estados Unidos.

El fuego se declaró en torno a las 16:00 hora local del miércoles en el buque de transporte anfibio USS New Orleans y se dio por extinto a las 4:00 de la madrugada de este jueves (19:00 GMT del miércoles), detalló en un comunicado la Séptima Flota de la Marina estadounidense, que investiga las causas.

El Ejército estadounidense solicitó ayuda de las Fuerzas de Autodefensa Marítimas y de la Guardia Costera de Japón para controlar el incendio a bordo del navío, que se encontraba en el momento del incidente fondeado cerca de las instalaciones navales de White Beach, en la ciudad japonesa de Uruma ( en el archipiélago de Okinawa), donde se ubican el 70 % de las bases y soldados estadounidenses desplegados en el país asiático.

En las labores de extinción también dio apoyo la tripulación del buque de transporte anfibio USS San Diego.

Dos marineros fueron transportados al centro médico del USS New Orleans por heridas leves, dijo la Séptima Flota, que agregó que el resto de la tripulación del navío permanecerá a bordo.

El gobernador de Okinawa, Denny Tamaki, un opositor a la presencia estadounidense en las islas, expresó su frustración por el incidente durante una rueda de prensa en la que advirtió de que lo sucedido «podría haber provocado un desastre mayor que afectaría a los residentes locales», en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

Okinawa alberga la mayor parte del grueso de las fuerzas armadas estadounidenses desplegadas en Japón y el sentimiento contrario a su presencia está muy arraigado por los problemas de ruido, delincuencia y accidentes con equipo militar que tienen lugar de forma interminente en la región. EFE

