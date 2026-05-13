Un incendio estalla en una refinería de zinc en Perú, sin reporte de heridos

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Lima, 13 may (EFE).- Un incendio estalló este miércoles en las instalaciones de la refinería de zinc de Cajamarquilla, en el noreste de Lima, operada por la empresa brasileña Nexa Resources, que ha movilizado al menos a cinco equipos de bomberos, sin que haya un reporte oficial de heridos hasta el momento.

El incendio empezó en la mañana de este miércoles presuntamente en las subestaciones eléctricas de la refinería, localizada en el distrito de Lurigancho-Chosica, lo cual habría dejado un número indeterminado de heridos, según han reportado los medios locales.

La refinería de Cajamarquilla maneja un horno de fundición de zinc, considerado el más grande de la región, con una capacidad de planta de 344.400 toneladas por año, de acuerdo a la descripción de Nexa.

La página web del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que el incendió afectó el equipamiento eléctrico de la subestación de transmisión, motivo por el cual movilizó tres motobombas, una ambulancia y una unidad de rescate.

Una enorme columna de humo se elevó sobre las instalaciones de la refinería, mientras que los bomberos trabajaban en el control del incendio y eventuales incidentes en otros puntos del establecimiento.EFE

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