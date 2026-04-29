Un incendio forestal se extiende por más de 2 km desde un campo militar en Países Bajos

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Bruselas, 29 abr (EFE).- Un incendio forestal originado este miércoles en un campo de entrenamiento militar en ‘t Harde, en el centro de Países Bajos, se ha extendido por una franja de tierra de 2,2 kilómetros y, aunque las autoridades lo dan por contenido, su extinción completa podría prolongarse varios días.

El incendio comenzó en torno a mediodía de hoy en el campo de tiro cercano a la localidad de ‘t Harde, en la provincia holandesa de Gelderland, y a las 18:30 hora local (16:30 GMT) continuaba el despliegue de bomberos para tratar de apagar las llamas.

Las autoridades holandesas han decretado el cierre de varias carreteras alrededor de las zonas afectadas y han pedido a residentes que mantengan puertas y ventanas cerradas para evitar que entre el humo procedente del incendio, que es visible vía satélite, como informó la cadena estatal NOS.

El Instituto de Seguridad Público ha calificado el incendio de «excepcionalmente grande» para los estándares neerlandeses y ha señalado que, aunque se espera que esté controlado en unas horas, su extinción total podría llevar varios días debido a las condiciones meteorológicas actuales (aire seco y temperaturas altas).

Por el momento se desconoce si el incendio fue originado por los ejercicios militares que tenían lugar en el campo de entrenamiento afectado, según indicó el Ministerio de Defensa, que se encuentra investigando el incidente. EFE

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