Un incendio sospechoso de ser provocado deja a 50.000 personas sin electricidad en Berlín

1 minuto

Berlín, 3 ene (EFE).- La Policía de Berlín informó este sábado de que un incendio que se investiga bajo sospecha de haber sido provocado ha dejado a 50.000 personas sin electricidad en el suroeste de la capital alemana.

Según informó la Policía berlinesa en su cuenta de X, sobre las 05h45 GMT de este sábado un testigo informó de un incendio que había afectado a unos cables y a un soporte elevado de cableado, un suceso que los agentes investigan bajo sospecha de ser «un incendio provocado».

«Actualmente contamos con 160 en servicio», señaló el mensaje policial para describir el dispositivo desplegado ante una situación que obliga a Stromnetz Berlin, la empresa responsable de la red eléctrica en Berlín, a trabajar con celeridad para restablecer la electricidad a los usuarios afectados.

La Policía también alertó de que, ante el apagón causado por el incendio, los servicios de telefonía móvil y fija podrían verse afectados.

El diario ‘Bild’ citó a Henrik Beuster, portavoz de Stromnetz Berlin, quien indicó que aún «no está claro» cuando volverá la electricidad a la región berlinesa afectada, en la que se encuentran también sin luz 2.000 espacios comerciales y empresariales. EFE

