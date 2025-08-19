Un Independiente hundido recibe a Universidad de Chile y busca levantar cabeza

Buenos Aires, 19 ago (EFE).- Independiente, último en el fútbol argentino, recibe este miércoles a la Universidad de Chile en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y necesita ganar para revertir el 1-0 en Santiago y levantar cabeza tras siete partidos consecutivos sin triunfos.

Desde las 21.30 hora local (00.30 hora GMT), el estadio Libertadores de América será el lugar donde los hinchas del equipo de Avellaneda rogarán por una victoria para seguir adelante en el segundo torneo en importancia a nivel continental, y con el riesgo de que una derrota presione aún más al entrenador Julio Vaccari.

El miércoles 13, la ‘U’ se impuso por 1-0 al ‘Rojo’ con un gol del atacante Lucas Assadi, en el minuto 36, con escenario en el Estadio Nacional de Santiago.

Pese a que llegaba en un mal momento y lejos de su mejor versión, Independiente presionó desde el inicio del juego la salida del rival, generando errores que terminaron con ocasiones para Santiago Montiel y Felipe Loyola, que pudieron haber castigado al conjunto chileno.

La expulsión del delantero uruguayo Matías Abaldo a casi 20 minutos del final cambió el partido para los de Vaccari, que aún llegan con posibilidades al duelo de vuelta.

En el plano local, el ‘Rojo’ cayó este sábado por 2-1 como visitante ante Vélez Sarsfield por la quinta jornada del Torneo Clausura argentino, al que se presentó con un equipo alternativo y que lo hundió en el fondo de la tabla de la zona B, con apenas dos puntos tras disputarse las cinco primeras jornadas.

Universidad de Chile, por su parte, fue derrotado con contundencia este domingo ante Audax Italiano por 1-3 por la fecha 20 de la Liga de Primera, en la que ocupa el segundo lugar a nueve puntos de Coquimbo Unido.

En ese partido, el entrenador Gustavo Álvarez utilizó 10 de los 11 titulares del encuentro contra Independiente por la Sudamericana.

De cara al duelo de este miércoles, Matías Sepúlveda, uno de los jugadores claves del equipo ‘laico’, aseguró: “Estamos muy confiados, tenemos un buen plantel. Vamos con todo el miércoles».

La última vez que Independiente y Universidad de Chile se cruzaron por una competencia internacional fue en el grupo B de la extinta Copa Mercosur en 1998, en la que el argentino se impuso 6-2 como local, pero en el partido en Santiago la ‘U’ también goleó, esta vez por 3-0.

El ganador de esta llave chocará en la próxima fase con el vencedor del choque entre el peruano Alianza Lima y el ecuatoriano Universidad Católica, que disputan este miércoles el duelo de vuelta tras el triunfo por 2-0 como local de ‘Los Blanquiazules’.

Alineaciones probables:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Walter Mazzantti; Gabriel Ávalos.

Entrenador: Julio Vaccari.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio, Lucas Assadi.

Entrenador: Gustavo Álvarez.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Horario: 21.30 hora local (00.30 hora GMT)

Estadio: Libertadores de América, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. EFE

